Immobilier de luxe. Sotheby’s International Realty pose ses valises au Maroc

La société spécialisée dans l’immobilier de luxe vient d’ouvrir un bureau à Marrakech. Le Maroc devient ainsi le premier pays de présence de Sotheby’s International Realty en Afrique du Nord.

Sotheby’s International Realty pose ses valises au Maroc. Le groupe a en effet annoncé le 28 septembre l’ouverture d’une agence Sotheby’s International Realty à Marrakech pour proposer ses services d’immobilier de luxe aux clients du royaume. Le Maroc devient ainsi le premier pays de présence de Sotheby’s International Realty en Afrique du Nord. « Le bureau marocain de Sotheby’s International Realty sera dirigé par Nicolas Beguin, qui vit au Maroc depuis près de 20 ans. Il couvrira le marché de l’immobilier résidentiel haut de gamme de la ville Ocre, avec des plans d’expansion future à Essaouira, Tanger et Rabat », précise le top management.

Pour Philip White, président et directeur général de Sotheby’s International Realty, le Maroc offre un environnement stable et accueillant aux investisseurs internationaux, et Marrakech est une ville internationale prometteuse avec un segment haut de gamme en croissance. « Le Maroc possède une variété de propriétés très convoitées qui répondent aux intérêts et exigences de tous les acheteurs », renchérit-il. Force est de noter aussi que le portefeuille de Sotheby’s International Realty du Maroc sera commercialisé par l’intermédiaire du site mondial sothebysrealty.com.

Le bureau marocain de Sotheby’s International Realty est détenu et opéré par David Chicard qui apporte 15 ans d’expérience à l’entreprise. « La région offre une alternative rentable à l’Europe et possède une variété de propriétés très convoitées qui répondent aux intérêts des acheteurs, y compris des villas pour ceux qui cherchent à aligner leur vie avec le golf et les riads situés dans le cœur historique de la ville. Mon expérience dans l’industrie et notre affiliation avec Sotheby’s International Realty nous permet en outre de développer nos activités dans le pays et à l’échelle mondiale, tout en répondant aux besoins de nos acheteurs et vendeurs », assure David Chicard. Pour rappel, la société Sotheby’s International Realty a été fondée en 1976 en tant que service immobilier pour les clients exigeants de la maison de vente aux enchères Sotheby’s.

« Aujourd’hui, l’empreinte mondiale de la société s’étend sur environ 1.000 bureaux situés dans 75 pays et territoires à travers le monde, y compris 45 bureaux de courtage appartenant à la société dans les principaux marchés métropolitains et de villégiature », précise le top management. Pour rappel, Nicolas Beguin a, entre autres, été Directeur des opérations de Klaas Puul BV (un des producteurs majeurs de produits de la mer en Europe), Managing Director chez CFAO, et Directeur Commercial de la marque Nissan au Maroc.