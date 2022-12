Immobilier. L’application du plan comptable reportée à 2025

Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) vient d’émettre l’avis n°21 complétant et modifiant l’avis n° 20 du CNC, relatif à la mise à jour du plan comptable du secteur immobilier (PCSI). Cet avis modificatif n°21 consiste à reporter, de deux ans, la date d’application du PCSI mis à jour, prévue initialement pour le 1er janvier 2023 par l’avis n°20. C’est ce que vient fraîchement d’annoncer ce mercredi 28 décembre le ministère de l’Économie et des Finances.

Dans le détail, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, en sa qualité de Présidente du CNC, a émis, en application des dispositions du décret n°2.88.19 du 16 Rabii II 1410 (16 novembre 1989) instituant le CNC, tel qu’il a été complété et modifié, notamment par le décret n°2-21-165 du 19 mai 2022, l’avis n°21 complétant et modifiant l’avis n° 20 du CNC relatif à la mise à jour du plan comptable du secteur immobilier.