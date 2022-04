Immobilier : le secteur lourdement impacté par la crise et s’attend à un très fort ralentissement de l’activité

Lire aussi | Santé. Plus de 6 milliards de DH prévus pour le renforcement des structures et équipements

La FNPI demande la prolongation des conventions de logement de 2 année, compte tenu de la difficulté d’approvisionnement et de la montée des prix. La FNPI demande également l’arrêt de l’application de la Taxe sur les terrains non bâtis, la prorogation d’un an du délai des autorisations de construire, et la réduction de 50% des frais d’enregistrement et de conservation foncière au profit des clients et acquéreurs dont le pouvoir d’achat a été considérablement impacté ces dernières années.

La FNPI engage un processus de la création d’une centrale d’achat qui permettra de mutualiser les approvisionnements des opérateurs du secteur de la construction immobilière à des conditions d’achat et de règlement totalement optimisés et transparents tant auprès des fournisseurs marocains, que des importations directes de l’étranger.

