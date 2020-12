Importation : adoption d’un projet de loi sur la suspension des droits d’importation du blé tendre et ses dérivés

Le Maroc suspend les droits d’importation du blé tendre et ses dérivés. Le Conseil de gouvernement, tenu le 24 décembre, a, en effet, adopté le projet de décret n°2.20.922 relatif à la suspension des droits d’importation du blé tendre et ses dérivés.

Ledit projet de décret vise à suspendre les droits d’importation du blé tendre à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mai 2021, en vue de permettre aux opérateurs d’importer les besoins nécessaires et garantir l’approvisionnement régulier du marché national. Selon Said Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, l’examen du projet de loi N°91.17, complétant la loi n°04.12 relative à l’agrégation agricole, a, par contre, été reporté en vue d’approfondir la discussion entre les deux ministères concernés avant sa présentation devant un prochain Conseil de gouvernement.

De même, le Conseil a également examiné le projet de décret n°2.20.131 portant sur les autorisations et notifications des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y afférentes, appartenant à la catégorie II, présenté par le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’environnement. Said Amzazi a indiqué qu’il a été décidé de poursuivre son examen lors d’un prochain Conseil de gouvernement.

