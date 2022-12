Impôt sur les sociétés. La dispense de versement des acomptes provisionnels

Lire aussi | La Chambre des Conseillers adopte le PLF-2023

La Cotisation minimale est par contre payée en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. Toutefois, pour le paiement des acomptes IS, le Code général des impôts (article 170)) prévoit la possibilité d’une dispense de versement du 4ème acompte, si la société estime que le montant des acomptes versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice.

Dans ce cas, le contribuable doit remettre à l’administration fiscale une déclaration de dispense. Si, après clôture de l’exercice, et liquidation de l’impôt, il s’avère que le montant de l’impôt dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et les majorations s’appliquent aux montants des acomptes provisionnels non versés dans les échéances prévues.