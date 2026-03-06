Inauguration de nouveaux tribunaux: un nouveau souffle pour la Justice

Tribunaux engorgés, délais interminables, l’objectif d’ouvrir de nouvelles juridictions est clair et louable. De nouvelles juridictions viennent d’être ainsi inaugurées à Béni Mellal et à Ben Ahmed dans le cadre d’une justice au service du citoyen, renforçant par la même occasion la confiance dans l’institution judiciaire.

C’est la traduction concrète des promesses d’une justice de proximité : le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, s’est attelé le 20 février 2026 à lancer un ensemble de nouvelles juridictions dans les villes de Béni Mellal et Ben Ahmed.

À Béni Mellal, ce sont deux tribunaux, le tribunal administratif de première instance et celui du commerce de première instance, qui ont été inaugurés. Alors qu’à Ben Ahmed, c’est un nouveau siège dédié à la section de la justice de la famille qui est désormais opérationnel. Si l’objectif avoué des deux juridictions est différent, l’initiative s’inscrit dans la spécialisation judiciaire et la consolidation du rôle des justices administrative, commerciale et de la famille.

Le Garde des Sceaux s’est félicité du fait que « Béni Mellal est un centre commercial et agricole et il est de son droit d’avoir un tribunal administratif et commercial afin de rapprocher la justice des citoyens. De même, nous avons inauguré le tribunal de Ben Ahmed, qui était un jalon historique que nous avons préservé. Nous préparons une vision de projet pour regrouper les tribunaux et construire un complexe judiciaire à Beni Mellal, en accord entre nous, la région et d’autres institutions. J’espère que l’inauguration du tribunal d’appel administratif et commercial aura lieu à Beni Mellal».

Ces tribunaux de commerce, sont censés, en plus des commerçants et artisans, traiter les difficultés des exploitants agricoles de la région et venir en aide aux entreprises à bout de souffle.

Ces tribunaux flambant neufs sont équipés d’appareils dernier cri et d’équipements de dernière génération, répartis dans des salles d’audience aménagées, des bureaux administratifs équipés, des espaces d’accueil et d’orientation, sans oublier les systèmes de surveillance, de communication et des réseaux informatiques performants. Un pas de plus dans le chantier de transformation numérique du système judiciaire, qui devrait sans aucun doute améliorer la qualité des services et d’accélérer le traitement des dossiers, pour réduire les délais, un des reproches majeurs qui sont faits au système judiciaire.

Par la même occasion, Ouahbi a dévoilé la répartition des renforts envoyés dans chacune de ces nouvelles juridictions avec l’affectation de cadres judiciaires et administratifs qualifiés et spécialisés, dont la mission est d’assurer un démarrage efficace et de fournir des prestations répondant aux attentes des usagers, dans le cadre d’une justice efficiente.

Le renforcement des infrastructures judiciaires au niveau territorial a été lancé en 2022, dans le cadre des efforts de modernisation du service public de la justice et de l’amélioration de ses performances. A l’époque, deux décrets avait été promulgués pour la construction d’autres tribunaux dans plusieurs villes du Royaume, dont Ouarzazate, Errachidia, Safi, Essaouira, Agadir, Taroudant, Tétouan, Chefchaouen, Beni Mellal, Oujda, Figuig et Al Hoceima, dans le cadre du rapprochement des services judiciaires des citoyens. En tout cas, pour résorber l’engorgement des tribunaux, la réforme proposée par le ministre de la Justice est bien lancée.