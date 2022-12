Mohammedia. L’infrastructure de stockage et les entrepôts mitoyens intacts après l’incendie

L’infrastructure de stockage ainsi que les entrepôts mitoyens n’ont pas été affectés par l’incendie survenu jeudi soir à Mohammedia, a indiqué, vendredi, le ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable.

Dans un communiqué publié afin d’éclairer l’opinion publique nationale suite à l’incendie survenu dans un parking de stationnement des camions citernes de distribution de gaz, au niveau de la Zone « la Falaise » à Mohammedia, jeudi vers 18h45, le ministère précise que le feu s’est déclenché dans un premier camion-citerne de gaz propane au niveau du parking de stationnement, et non pas dans le dépôt de stockage et s’est propagé par la suite à 4 autres camions citernes.



» Les dégâts matériels ont concerné principalement l’incendie de cinq camions-citernes, en plus de deux voitures particulières et quelques dommages au niveau du parking des camions-citernes », fait savoir le ministère. Le feu a été éteint et maîtrisé jeudi vers 21h00, après l’intervention des autorités locales et de la protection civile, et aucune perte en vie humaine n’a été déplorée, relève la même source.