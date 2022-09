INDH. Le développement de l’élève est un processus continu

Lire aussi | Nema Capital lance un OPCI dédié à l’éducation

Les panélistes ont évoqué d’autres éléments pour favoriser cette centralité de l’élève, dont la promotion du climat scolaire, le développement d’un système de l’évaluation de la qualité en évolution, ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la qualité des apprentissages et de l’intelligence artificielle pour la notation et l’évaluation.

Dans ce cadre, les intervenants ont insisté sur le fait que l’évaluation est un dispositif nécessaire pour atteindre la qualité et l’amélioration continue des programmes pédagogiques et du dispositif de la formation, relevant qu’il s’agit à la fois de l’évaluation des compétences des enfants et des pratiques du staff éducatif.

Les intervenants ont également mis en avant le rôle crucial de l’enseignant comme pilier de l’acquisition des apprentissages, ainsi que dans la réussite de tout système scolaire, d’où l’importance de focaliser sur la sélection des meilleurs étudiants pour en faire des enseignants, leur accorder la meilleure formation possible et garantir un suivi en termes de formation continue tout au long de leur carrière. « Il faut passer à une vraie professionnalisation de la profession de l’enseignant », relève-t-on.

Des expériences internationales en matière d’amélioration des apprentissages ont été présentées lors de cette rencontre, dont l’expérience indienne pour atteindre des apprentissages de qualité pour tous les enfants ou celle du Kenya, qui consiste à focaliser sur les ingrédients clés du succès.

L’accent a également été mis lors de ces panels sur les perspectives de généralisation de l’approche TaRL, caractérisée par six dimensions, à savoir la dimension éthique, méthodologique, humaniste, professionnelle, évolutive et pédagogique, en concluant que le chantier de réforme du système éducatif est un processus long et global qui ne doit pas se faire dans la précipitation.

L’INDH au chevet du développement du système éducatif

Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a appelé à la nécessité de replacer la réforme du système éducatif dans le projet sociétal du pays, tout en saluant le rôle important de l’INDH dans le soutien social et éducatif. L’Initiative nationale de développement humain (INDH) contribue au renforcement des services de soutien social et éducatif par le biais de son programme consacré à encourager la réussite et à traiter des causes principales de la déscolarisation dans les milieux pauvres et vulnérables, a-t-il déclaré, lundi à Skhirat, dans son intervention lors du panel de clôture des 2èmes Assises nationales du développement humain, organisées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Et Benmoussa de préciser que la capacité des apprenants d’acquérir les compétences essentielles (lecture, écriture, calcul), leur permet de s’intégrer dans la vie sociale. D’où l’importance de généraliser l’enseignement préscolaire. « Le ministère a mis en place une feuille de route pour un développement éducatif qui détermine les priorités de la période 2022-2026, et qui vise à orienter les efforts vers des mesures qui impactent directement l’apprenant », a déclaré Benmoussa soulignant le rôle prépondérant des écoles de qualité dans le développement du capital humain.

Des centaines de participants concernés par le domaine -institutions et pouvoirs publics, organisations internationales, société civile, collectivités territoriales, secteur privé, experts et enseignants-chercheurs-, ainsi que des personnalités étrangères ont pris part à ces 2èmes Assises nationales du développement humain, tenues lundi à Skhirate.

(Avec MAP)