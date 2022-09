Indice du secret financier. Voici le classement de l’année 2022

Le Financial Secrecy Index, ce classement des juridictions les plus complices aidant les individus à dissimuler leurs finances à l’Etat de droit, vient d’être publié. Les États Unis se sont hissés au sommet d’un indice du secret financier de 2022 qui classe les pays les plus complices pour aider les individus à cacher leur richesse et sont suivis par des pays comme la Suisse, le Luxembourg, les Émirats arabes unis et les îles Vierges britanniques. Premier pays arabe, le Qatar est classé 20è, suivi de l’Arabie saoudite 25è, l’Algérie 34è, le Koweït 35è, Oman 47è, l’Egypte 56è, le Maroc 79è et la Tunisie 102è.

Les États-Unis sont en tête de l’indice du secret financier 2022 du Tax Justice Network. L’indice, publié mardi par le Tax Justice Network (TJN) basé au Royaume-Uni, examine les services de secret financier utilisés par les fraudeurs fiscaux, les oligarques et les politiciens corrompus qui cherchent à cacher leur richesse illicite à l’étranger, et prend en compte la mesure dans laquelle la situation financière d’un pays et le système juridique permet aux individus – à savoir les non-résidents – de cacher et de blanchir leur argent.

Ce classement se concentre sur le rôle global d’une juridiction dans la facilitation de la criminalité financière, comme le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, en fournissant l’infrastructure et les services permettant de telles activités par le biais d’arrangements secrets, y compris la propriété anonyme de biens immobiliers et d’entreprises et les pratiques de secret bancaire. Ces services, qui ont permis à environ 10 000 milliards de dollars de «richesse anarchique» de se déplacer à l’étranger, ont généralement diminué dans le monde à la suite de campagnes de transparence et de réformes contre le secret financier, mais le dernier indice de TJN a révélé que cinq pays du G7 – les États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne et Italie – ont entravé ces progrès.

Le directeur général de TJN, Alex Cobham, a déclaré que ces cinq pays à eux seuls avaient « réduit ce progrès mondial de plus de moitié, alimentant le secret financier au lieu de le combattre », et a appelé le G7 à « clarifier sa position dans la lutte contre le secret financier » en s’engageant dans un registre mondial des actifs.

Il convient de noter, néanmoins que l’indice a révélé que, dans l’ensemble, le secret financier mondial continue de se réduire, notant une réduction de 2% des pratiques de secret financier en 2022. L’indice a cité le Russian Asset Tracker de l’OCCRP pour noter comment ces services financiers ont fait l’objet d’un examen minutieux à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, en ce qui concerne les oligarques russes utilisant les fiducies comme une « arme secrète de choix » pour cacher leurs actifs.

Le Tracker a répertorié les vastes richesses détenues à l’extérieur de la Russie par les oligarques russes et les alliés du président Vladimir Poutine, sous la forme de superyachts, de jets privés, de manoirs et d’autres articles de luxe. Les actifs, enregistrés dans le monde entier, se trouvent souvent derrière des structures de propriété offshore complexes dans des juridictions qui permettent au véritable propriétaire de rester caché.

