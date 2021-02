The FoodEshow, premier salon virtuel dédié à l’industrie agroalimentaire tient sa deuxième édition du 9 au 12 Mars 2021.

L’événement réunira des exposants et des experts issus des 5 continents et représentatifs des divers secteurs de l’agroalimentaire. L’Afrique, qui représente une grande opportunité de croissance pour les opérateurs du secteur sera au cœur de cette 2ème édition de The FoodEshow. Un sous-thème sera dédié aux opportunités qu’offrent le continent pour les investisseurs du secteur grâce à son immense potentiel de production agricole et la hausse rapide des importations de produits alimentaires qui s’y opère depuis quelques années.

Des partenariats avec différentes institutions permettront cette mise en avant, notamment celui initié cette année avec l’Agence de planification et de coordination de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD). Celle-ci présentera son initiative Grow Africa dédiée aux entreprises privées dans l’agribusiness en Afrique.

Par ailleurs, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) présentera, pour la 2ème année consécutive, le potentiel du Maroc par le biais d’un pavillon incluant 35 stands d’entreprises. Cette deuxième édition est pensée pour offrir une expérience optimale et plus personnalisée grâce à l’intelligence artificielle. Les participants peuvent ainsi accéder à la dernière technologie sur la transformation alimentaire, la conservation, l’emballage etc., à des ateliers de formation en branding, veille réglementaire et marchés ; et s’ouvrir sur d’autres expertises pour développer leurs affaires.

