Industrie. Dacia franchit la barre des 10 millions de véhicules produits

Dans le détail, 2,6 millions de Dacia Sandero et Sandero Stepway, le véhicule le plus vendu aux particuliers en Europe, mais aussi au Maroc depuis plusieurs années, ont été écoulés. Il faut y ajouter 2,3 millions de Dacia 1300 (et variantes), qui n’est autre que la célèbre Renault 12.

Autres stars de la gamme actuelle de Dacia, le SUV Duster qui s’est écoulé sur le globe depuis 2010 à plus de 2,1 millions d’unités. Reste la famille Logan et Logan MCV qui s’est vendue à 1,95 million d’unités dans le monde.

«Nous sommes très fiers d’avoir franchi la barre symbolique des 10 millions de véhicules produits. Ce résultat témoigne de la réussite d’une vision pragmatique de l’automobile, centrée sur ce qui est réellement essentiel pour nos clients», s’est exprimé pour l’occasion Denis Le Vot. Et le Directeur général des marques Dacia et Lada d’ajouter : «fort de ses expériences, Dacia va poursuivre sa croissance et continuera de proposer des véhicules attractifs et adaptés aux modes de vie de nos clients».

Pour mémoire, Dacia a débuté l’assemblage de son tout premier véhicule, la Dacia 1100, en août 1968. L’année suivante, ce fut au tour de la fameuse Dacia 1300 de faire son apparition et de donner naissance au fil du temps à toute une famille de dérivés (berline, break, coupé sportif, utilitaires). Resté en fabrication pendant 35 ans, ce modèle a fortement marqué le paysage automobile roumain.

Aussi, la reprise de la marque en 1999 par Renault Group a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de Dacia. Avec le lancement de la Logan en 2004, le constructeur a acquis rapidement une stature internationale avec des ventes qui se sont grandement accélérées. Dès 2005, Dacia a inauguré une ligne de production en dehors de la Roumanie, plus exactement à l’usine de la Somaca de Casablanca. Fort des excellentes ventes de la famille Logan, la marque a poursuivi la diversification de sa gamme de modèles (Sandero, Duster…), leurs succès immédiats rendant nécessaire l’extension soutenue des capacités de production. C’est ainsi qu’a été inauguré courant 2012 l’usine de Tanger.

S’en est suivi l’ouverture en 2016 d’une ligne de production destinée exclusivement aux besoins du marché algérien à Oran. Puis en 2020, Dacia a investi le segment de la mobilité propre avec la production de la Spring, le premier véhicule 100 % électrique de la marque, produit à l’usine de Shiyan en Chine, et qui amorcera prochainement sa commercialisation au Maroc.

Rappelons que les véhicules Dacia sont aujourd’hui commercialisés dans 44 pays, principalement en Europe et dans le bassin méditerranéen.