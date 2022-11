Industrie de l’aluminium. L’allemand Trox délaisse Saragosse pour le Maroc

Climat de tension dans l’usine de l’allemand Trox, située dans la zone industrielle de La Cartuja à Saragosse, et où la direction de l’entreprise a « soudainement licencié 19 travailleurs la semaine dernière », rapporte Aragondigital . Selon ce portail d’actualité de L’Aragon, une région au nord-est de l’Espagne, comprenant les provinces de Huesca, de Saragosse et de Teruel, la société allemande a décidé de délocaliser une ligne de production d’aluminium dans la nouvelle usine qu’il va ouvrir au Maroc.

La société allemande spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution des composants et systèmes pour la climatisation et la ventilation, va transférer une ligne de production d’aluminium vers le Maroc depuis Saragosse, rapportent les médias espagnols qui se sont emparés de l’affaire. C’est à Tanger où Trox va ouvrir une nouvelle usine dans la zone franche qui va profiter de cette délocalisation.

Pour Elperiodicodearagon, il fallait s’y attendre puisqu’il y a trois déjà, Trox annonçait sa décision de transférer une partie de son activité vers le Maroc mais s’engageait « à apporter de nouvelles activités à plus forte valeur ajoutée, qui sont toujours en attente ». Ainsi, « l’incertitude quant à l’avenir pèse à nouveau sur l’usine Trox de Saragosse », martèle ce site d’information. En effet, la Confédération espagnole syndicale des Commissions ouvrières (CCOO), a indiqué que l’entreprise « menace » de procéder à de nouveaux ajustements des effectifs et de « délocaliser toute l’activité au Maroc ». Mais elle estime que les derniers licenciements sont dus à « la perte d’activité » causée par le transfert de la production au Maroc. Selon le syndicat, « les licenciements ont généré un climat de tension dans l’entreprise, qui traîne depuis longtemps, faute d’accords dans la négociation de la convention collective ». Il reproche à la direction de Trox de bloquer les négociations « avant une tentative de révocation du comité d’entreprise.

Lire aussi | Macron ne compte pas revoir sa politique de fermeté sur les visas envers le Maroc et l’Algérie

De son côté, la société allemande accuse le comité d’avoir rompu « unilatéralement », en février dernier, les négociations pour le renouvellement du pré-accord qui avait été appliqué et reproche au volet social de demander « le retour à l’accord 2018-2019 ». Depuis lors, Trox dit attendre une nouvelle approche des représentants des travailleurs, mais celle-ci n’est intervenue que le 19 octobre, sept mois plus tard. La proposition envoyée par la partie sociale « non seulement n’apporte aucune solution aux problèmes soulevés, mais ajoute également de nouvelles demandes qui réduiraient encore davantage la compétitivité de l’usine », explique le directeur commercial international de l’entreprise, Karl Palmstorfer, qui reconnait que le groupe Trox a décidé de déplacer la ligne de production de grilles vers l’usine de Tanger, comme prévu, mais a été contraint à réduire les effectifs à Saragosse en raison « du manque d’intérêt d’une partie du comité d’entreprise pour négocier un nouvel accord, alors que cette mesure douloureuse ne faisait pas partie des plans de l’entreprise ».

Lire aussi | Maroc-France. Les dessous du refroidissement des relations

L’usine de fabrication de 8 000 m² de Tanger produira des produits de ventilation et de climatisation pour les marchés d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Ainsi, des produits comme les grilles de ventilation modulaires, divers composants de ventilation et la centrale de traitement d’air de type espagnol TKM seront fabriqués localement au Maroc. Pour le groupe allemand, la production dans la zone franche de Tanger permettra à Trox de mieux exploiter le potentiel du marché des pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest par une meilleure compétitivité-coût. L’objectif est de participer au développement positif de cette région et de devenir le leader du marché ici aussi. L’usine au Maroc sera la troisième unité de production de Trox Group en Afrique (après l’Afrique du Sud et l’Égypte) et une étape supplémentaire vers l’ouverture de cet immense marché continental. Trox sera la première entreprise internationale de son industrie à fabriquer au Maroc.

Avec ses 34 filiales réparties dans 29 pays dont l’Espagne, ses 20 usines de production et ses 12 centres de recherche et de développement, Trox, fondée en 1951, est le leader européen sur le marché de la ventilation et des systèmes de climatisation et rayonne à travers ses projets dans le monde entier. Aujourd’hui, l’entreprise génère un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros avec 4 560 employés à travers le monde.