Discatal Morocco Africa injecte 1,8 MMDH dans sa nouvelle usine à Kénitra

D’un investissement global de 1,8 milliard de DH, la future plateforme du spécialiste moulage et de l’usinage de composants de châssis en aluminium permettra concrètement la création de 766 emplois directs qualifiés. Le coup d’envoi des travaux s’est effectué en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, de Fouad M’Hamdi, Gouverneur de la province de Kénitra, de Li Changlin, Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc et Badr Lahmoudi, Vice-Président Directeur général de Dicastal Morocco Africa.

D’une superficie de 20 000 m² sur un terrain de 12 hectares, ce projet du nom de «Dika Morroco Castings-DMC» entend doter le Maroc, dans six mois, de sa première usine de production des composants en fonte d’aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis. Une usine à la pointe de la technologie qui s’inscrit dans une approche écologique durable, alimentée par l’électricité verte générée à partir des énergies renouvelables présentes au Maroc. A noter que ce projet renforce la présence du géant chinois dans le Royaume et fait l’objet d’une convention signée entre le ministre de l’Industrie et le Vice-Président de Citic Dicastal, Xu Zuo, en visioconférence depuis la Chine.

Pour rappel, le groupe Citic Dicastal a inauguré deux usines de fabrication de jantes aluminium, le 26 juin 2019 et le 20 décembre 2020. Ce projet de jantes, ayant nécessité un investissement de 3,5 milliards de DH, a permis la création de 1 200 emplois pour une capacité annuelle de 6 millions de jantes.