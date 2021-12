Industrie du cuir. La nécessaire mise à niveau des entreprises du secteur

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a rencontré, le 17 décembre à Casablanca, les professionnels de l’industrie du cuir lors d’une réunion de travail avec la Fédération Marocaine des Industries du Cuir (FEDIC). Ryad Mezzour a entre autres mis en exergue les efforts de l’Etat visant la mise à niveau des entreprises du secteur.

« Le développement et la pérennisation du secteur du cuir nécessite un investissement dans la structuration de ce segment », a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce. Pour Ryad Mezzour, l’un des enjeux majeurs de cette industrie consiste à booster les marques de cuir marocaines au plan qualitatif surtout, pour répondre aux exigences des consommateurs marocains quel que soit le produit.

« J’appelle à garantir une meilleure intégration et plus de compétitivité du secteur. Les deux nouvelles zones industrielles dédiées aux métiers de l’industrie du cuir lancées par le ministère CASA CITY SHOES et AIN CHEGGAG qui verront bientôt le jour, devront jouer un important rôle », a fait remarquer le ministre.

« L’évolution du secteur est en cours mais reste tributaire d’une mise à niveau des entreprises du secteur du cuir aux normes de développement durable et de décarbonation. Ce n’est pas un choix, mais une nécessité, et nous sommes là pour vous y accompagner », a-t-il poursuivi. Ryad Mezzour a aussi estimé qu’il est primordial de développer une offre de formation répondant aux besoins actuel et futur du secteur pour accompagner son développement avec un mode de gouvernance public-privé.

Pour rappel, dans le cadre du Plan de relance industrielle (2021-2023), 26 projets d’investissement dans l’ensemble des filières du cuir ont été accompagnés avec un montant d’investissement prévisionnel de près de 525 millions de DH et qui devraient permettre la création de plus de 8.200 emplois stables. Le secteur a réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de 4 milliards de DH et employé 17.020 personnes en 2019 et permis de créer, dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, 7.200 emplois stables entre 2014 et 2020.