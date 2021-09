Industrie. Hakim Abdelmoumen élu à la tête de l’AMICA

Jusqu’alors Président par intérim de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA) depuis juillet 2020, Hakim Abdelmoumen vient d’être élu à la tête de l’Association pour un mandat de trois ans.

Dans le détail, le nouveau président de l’AMICA a été élu à l’unanimité le 17 septembre courant lors de l’Assemblée générale ordinaire élective de l’Association. Faut-il se souvenir que lors d’un Conseil d’administration de l’AMICA qui s’était tenu le 24 juillet 2020, M. Abdelmoumen avait été nommé président par intérim, suite au départ de Mohamed Lacham, jusqu’alors président de l’Association et aussi patron d’Afrique Câbles. Ce dernier avait a été sollicité par son groupe pour relever un challenge industriel d’envergure.

Outre cette élection de M. Abdelmoumen à la tête de l’AMICA, les adhérents ont également élu les membres du nouveau Conseil d’administration. Désormais, le bureau s’articule autour de Rachid Machou, en qualité de premier vice-président et de Youssef Hedda, deuxième vice-président.

Ont été également élu Ihssane Saoud en tant que secrétaire général de l’Association, Hicham Zerhouni, secrétaire général adjoint, Saad Aiouche, trésorier et Nabila Regras, trésorière adjointe. Par ailleurs, Issam Saied, Taoufiq Laamiri, Ayoub Daoudi et Mohamed Ouzif endossent la fonction d’administrateurs.

Faut-il souligner que l’AMICA a fortement contribué à la dynamique de l’industrie automobile, devenue dans le Royaume le premier secteur exportateur depuis 2016. Concrètement, le secteur réalise plus de 80 milliards de DH à l’export et emploie un peu plus de 220 000 personnes. Par ailleurs, plus de 250 équipementiers contribuent pleinement au sourcing made in Morocco.