Industrie. La Somaca passe la barre du million de voitures produites

Une cérémonie prévue à cette occasion a vu la présence de plusieurs personnalités, au rang desquels Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Bachiri, Directeur général et Coordinateur Industriel de Renault Group Maroc, Christophe Dridi, Directeur Industriel Dacia, et Miguel Oliver-Boquera, Directeur général Usines de Tanger et Somaca.

La Somaca a célébré en grande pompe le 16 novembre courant la sortie de son 1.000.000ème véhicule produit depuis 2005. L’occasion pour le staff de l’usine de Casablanca de retracer en présence de nombreux invités et de la presse nationale cette formidable épopée, et de lever le voile sur la nouvelle identité visuelle de Dacia, désormais apposée sur les véhicules de la marque fabriqués sur place.

Pour la petite histoire, l’usine historique de Renault en terre marocaine Group poursuit la promotion du «Made in Morocco» avec la production de modèles phares de la Gamme Dacia, à savoir la Logan, la Sandero Streetway et la Sandero Stepway, qui caracolent en tête du classement des meilleures ventes dans le Royaume. Faut-il y ajouter la Renault Taliant, une petite berline fabriquée sur place, mais qui se destine au marché automobile turc.

En plus de répondre à la demande locale, l’usine exporte près de 70% de son volume de production global qui s’est élevé en 2021 à plus de 73 000 véhicules. Aussi, la France, l’Espagne et l’Italie arrivent en tête des pays importateurs des modèles produits à la Somaca.

Comme l’a rappelé lors de son allocution Mohamed Bachiri, Directeur général et Coordinateur Industriel de Renault Group Maroc, la Somaca est entrée dans une nouvelle ère de transformation. Disposant à l’heure actuelle d’une capacité annuelle de production de l’ordre de 100 000 véhicules, l’usine Renault Group de Casablanca est robotisée à 20%. Dotée d’une plateforme logistique de 5 000 m2, et de départements de peinture et de montage entièrement modernisés, elle poursuit sa dynamique d’amélioration continue avec le déploiement d’une industrie 4.0.

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

D’ailleurs pour accompagner cette dynamique, cette plateforme industrielle a entrepris plusieurs programmes de formation auprès de ses collaborateurs afin de les mettre au diapason de cette transformation hautement technologique, précise le staff de l’usine.

Outre ce millionième véhicule produit, la Somaca a profité pour effectuer le basculement entre l’ancienne identité visuelle de Dacia et la nouvelle qui viendra orner dorénavant les calandres et autres malles de coffre de tous les modèles la marque. Une nouvelle identité qui viendra également agrémenter l’ensemble des concessions de la marque qui feront progressivement peau neuve, y compris dans le Royaume.

Rappelons que lors du dernier Salon de l’Automobile de Paris, Dacia, en plus de réaffirmer ses nouvelles valeurs (une marque essentielle et cool, robuste et outdoor, mais aussi eco-smart), Dacia avait présenté pour la première fois l’intégralité de sa gamme avec le nouvel emblème, le fameux Dacia Link (un D et un C épurés et reliés tels les maillons d’une chaîne, symboles de robustesse et de simplicité). À noter que les premiers véhicules Dacia dotés de la nouvelle identité visuelle arriveront dans le réseau local de la marque dès décembre prochain.