Industrie. L’activité s’est améliorée en mars dernier selon BAM

Les résultats de l’enquête de conjoncture dans l’industrie de Bank Al-Maghrib (BAM) viennent de tomber. On y découvre une amélioration de l’activité industrielle durant le mois de mars 2022.



Dans le détail, la production et les ventes auraient progressé dans toutes les branches à l’exception de l’électrique et l’électronique où elles auraient plutôt reculé, indique la Banque Centrale dans son enquête mensuelle. Faut-il préciser que cette dernière s’est appuyée sur des données qui ont été collectées entre le 4 et le 27 avril dernier. Toujours selon cette étude, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 72%, en légère augmentation comparativement au mois précédent, précise la même source.

S’agissant des commandes, elles auraient connu une hausse pour l’ensemble des branches d’activité tandis que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches à l’exception du secteur du textile et du cuir et de celui de la mécanique et de la métallurgie où ils se seraient établis à un niveau normal.



L’étude précise également qu’en ce qui concerne ; les perspectives d’activité au T2-2022, les entreprises sont plutôt optimistes et s’attendent à une amélioration de l’activité malgré les incertitudes. En effet, 28% des entreprises n’ont pas de visibilité quant à l’évolution de la production et 35% d’entre elles pour ce qui est des ventes.