Industrie. Le Maroc et Stellantis renforcent leur partenariat

Dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat Industriel signé en juin 2015 sous la Présidence de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, le Groupe Stellantis et le Maroc viennent de franchir une nouvelle étape. En effet, ils ont paraphé un nouvel amendement qui renforce leurs engagements réciproques dans le développement de la filière industrielle automobile.

Dans le détail, Stellantis s’engage sur un développement du tissu fournisseur local avec une croissance du volume d’achats au Maroc de 2,5 milliards d’euros en 2023 avec une ambition de l’ordre de 3 milliards d’euros en 2025.

Par ailleurs, environ 3000 postes d’ingénieurs et de techniciens supérieurs seront créés en 2022. Ces postes hautement qualifiés viennent en complément des 2 500 emplois de production déjà créés à l’usine de Kénitra. En outre, le développement de l’intégration locale, avec une compétitivité accrue du sourcing en partenariat avec le Royaume, viendra soutenir les efforts d’investissements et assurera la fourniture d’une énergie décarbonée compétitive.

A noter que la signature de cet accord s’inscrit au moment où le Groupe Stellantis a annoncé récemment que la production de l’Opel Rocks-e, un véhicule électrique répondant à l’évolution des besoins de mobilité, se fera dans son usine de Kenitra au Maroc, au côté de la Citroën AMI.

Une cérémonie de signature a donc eu lieu en présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, et de Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellantis Moyen-Orient et Afrique. «C’est un nouveau tournant pour l’industrie automobile au Maroc.

Cette étape stratégique qu’entame, aujourd’hui, l’écosystème Stellantis conforte une fois de plus l’attractivité de notre plateforme automobile nationale et son positionnement qui a, désormais, atteint un niveau d’excellence de renommée internationale, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI» a déclaré Moulay Hafid Elalamy.

Et le ministre de souligner que «ce nouvel accord s’inscrit en droite ligne de nos objectifs visant à faire du Maroc la base de production automobile la plus compétitive au monde et à développer l’intégration locale profonde et la mobilité durable. L’avenir du secteur s’annonce prometteur et riche en perspectives».

«Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape stratégique dans notre partenariat avec le Royaume du Maroc. Après avoir dépassé les objectifs fixés en 2015, ce nouvel accord vise à accélérer le développement de la filière automobile marocaine en contribuant à la formation de personnels marocains et en ciblant une compétitivité au meilleur niveau mondial», a commenté Samir Cherfan, Chief Operating Officer Stellantis Moyen-Orient et Afrique.