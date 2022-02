Industrie pharmaceutique. IFC appuie la compétitivité du secteur

IFC (Groupe de la Banque mondiale) vient de signer un partenariat avec la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) en vue d’améliorer l’efficacité et la productivité du secteur et contribuer à atténuer le changement climatique en réduisant la consommation en eau et en énergie.

Dans le détail, IFC, en vertu de cet accord, aidera les membres de la FMIIP à réduire leur empreinte carbone et eau et à améliorer l’efficacité de leurs processus de production. IFC partagera également ses connaissances sur les meilleures pratiques internationales, et organisera des activités de sensibilisation ainsi que des ateliers de formation et de renforcement des capacités afin de renforcer la productivité et d’accroître la compétitivité du secteur.