Industrie pharmaceutique. Le binôme Mohamed El Bouhmadi et Lamia Tazi prend les commandes de la FMIIP

Le binôme Mohamed El Bouhmadi et Lamia Tazi a été élu à la tête de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), à l’issue d’une Assemblée générale ordinaire élective (AGOE), tenue le 23 septembre à Casablanca.

La Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) indique qu’après « lecture des rapports moral et financier, qui ont reçu l’approbation de l’assemblée, la candidature du binôme Mohamed El Bouhmadi pour le poste de président et Lamia Tazi pour le poste de vice-présidente a été soumise aux membres présents qui les ont élus à l’unanimité pour un mandat de trois ans à la tête de la FMIIP ».

Docteur en pharmacie de l’université de Montpellier, Mohamed El Bouhmadi a commencé sa carrière en tant que pharmacien au CHU de Montpellier avant d’intégrer en 1990 Synthémédic- Filiale de Synthélabo- et Maphar Groupe Sanofi-Synthelabo en 1999 à Casablanca. Il est depuis 2006 le PDG-fondateur des Laboratoires Zenithpharma. Fort d’une expertise avérée dans le domaine de la santé et la pharmacie, le nouveau Président de la FMIIP maîtrise le marché pharmaceutique marocain ainsi que les aspects techniques, réglementaires et pharmaceutiques.

Présidente du Conseil d’administration et PDG de Sothema, Lamia Tazi, pour sa part, est titulaire d’un doctorat en pharmacie de l’université de Liège (1997). Elle a joué un rôle central dans le développement local et international de Sothema, notamment via la création de filiales. Lamia Tazi est aussi PDG et administrateur de West Afric Pharma, première filiale d’un laboratoire marocain au Sénégal. Sur le plan corporatiste, elle a été Secrétaire générale de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP). Lamia Tazi est par ailleurs Présidente de la Fondation Omar Tazi des œuvres humanitaires et Vice-Présidente de l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).