Industrie. Un total de 683 de projets d’investissement retenu à fin septembre pour la banque de projets

Selon le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, un total de 683 de projets d’investissement a été retenu à fin septembre 2021 dans le cadre de la banque de projets, représentant ainsi un potentiel de substitution de 42,4 milliards de DH d’importations et 53,3 milliards de DH de potentiel à l’export.

Le ministre de l’Industrie, lors d’une séance de travail avec la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc ) a indiqué que les investisseurs nationaux se sont accaparés 90% de ces projets, ce qui, selon lui, reflète un basculement et un retour des capitaux marocains vers le secteur industriel.

« Le projet de substitution des importations est axé sur la compétitivité. Au-delà des objectifs de substitution, les projets acceptés ont aussi un potentiel d’export et une possibilité de se mesurer à la concurrence internationale », a souligné Ryad Mezzour, qui a aussi passé en revue les chantiers prioritaires à mener en collaboration avec le secteur privé, à savoir, la création de l’emploi et la consolidation de la souveraineté nationale dans les domaines sanitaire, alimentaire et industriel.

Pour rappel, la création de cette banque de projets, annoncée en septembre 2020, s’inscrit dans le cadre du nouveau plan de relance industrielle 2021-2023. L’objectif est de stimuler la production industrielle locale afin de substituer les produits fabriqués sur place à ceux importés.

