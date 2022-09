Industrie. Yazaki inaugure sa 4ème plateforme au Maroc

Une cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée notamment en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Chairman, COO et CFO de Yazaki EMEA, Andreas di Vece, mais aussi du Gouverneur de la ville de Kenitra et de Monsieur l’Ambassadeur du Japon au Maroc.

Faut-il souligner que Yazaki, l’un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits électriques et électroniques dans l’industrie automobile, fait actuellement partie des plus importants employeurs dans le Royaume. En effet, plus de 16 000 personnes travaillent actuellement pour l’entreprise sur tous les sites du Royaume. Pour mémoire, l’opérateur est présent sur le territoire national depuis l’année 2000 avec l’usine de Tanger qui a été inaugurée par S.M. le Roi Mohammad VI. Yazaki compte à ce jour quatre usines implantées respectivement au niveau de la ville de Tanger, de Meknès et deux à Kenitra.

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

La décision en faveur du nouveau site de Kenitra a été prise principalement en raison de la disponibilité d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, des liaisons parfaites avec un réseau de transport à plusieurs niveaux et du futur port atlantique de Kenitra. En outre, la proximité d’établissements d’enseignement tels que les universités, les grandes écoles de commerce et d’ingénierie y a aussi fortement contribué.

Par ailleurs, l’implantation de Yazaki Kenitra Zone franche s’inscrit dans une stratégie globale visant à réaliser l’ambition du groupe qui consiste à maintenir la position de leader sur le marché. Toujours selon l’opérateur, cet objectif ambitieux ne peut être atteint sans l’apport de ressources humaines qualifiées, d’un centre de formation disposant des équipements de dernières technologies et d’une équipe certifiée auprès du GTC de Yazaki «Global Training Center» situé au Japon.