Industries agroalimentaires et pharmaceutiques. 13 conventions d’investissement ont été signées

Dans le cadre du renforcement de la souveraineté alimentaire et sanitaire du Maroc, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a signé ce mercredi 9 mars à Rabat 13 conventions d’investissement avec les opérateurs industriels des secteurs de l’agroalimentaire et pharmaceutique. Soit un investissement global de plus de 1,731 milliards de DH qui devrait générer plus de 1 780 emplois directs et 2 700 indirects, ainsi qu’un chiffre d’affaires additionnel de plus de 2,9 milliards de DH.

S’agissant de l’agroalimentaire, ces conventions portent sur la réalisation de 10 projets d’un montant d’investissement de plus 1,2 milliard de DH, générant plus de 1 500 emplois directs et 2 400 indirects. Quant au secteur pharmaceutique, ces conventions d’investissement portent sur 3 projets d’un montant de 531,4 millions de DH qui permettront de créer 280 emplois directs et 300 indirects.