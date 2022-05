Inflation. Fouzi Lekjaa rassure

Lire aussi | La tutelle accélère la généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs

Il a expliqué que la hausse des prix est due à l’augmentation du coût du transport des marchandises, ajoutant que la gestion de cette crise nécessite de déployer des efforts continus pour garantir la disponibilité de tous les produits, notamment ceux de première nécessité pour l’ensemble des citoyens.



Par ailleurs, Fouzi Lekjaa a fait observer que la maitrise du taux d’inflation et son maintien à des niveaux limités requiert une politique budgétaire et une politique monétaire basées sur le suivi quotidien, ajoutant que le taux d’inflation a atteint 4,1% à fin avril dernier, alors que les taux d’inflation dans les pays de la région oscillent entre 6,5% et 7% et s’élèvent à 6,1% en Europe.

