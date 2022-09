« Infractions routières ». La nouvelle plateforme de la NARSA qui a les conducteurs plus à l’oeil

L’Agence nationale de la Sécurité routière (NARSA) poursuit l’amélioration des services aux usagers. En effet la mise en service de cette nouvelle plateforme permet à tous les citoyens marocains, les résidents étrangers au Maroc ainsi qu’aux touristes étrangers conduisant un véhicule immatriculé au Maroc, une consultation simple et rapide des éventuelles infractions commises.

« Infractions routières », une nouvelle plateforme qui vient enrichir le bouquet de services numériques de la NARSA, permettant de visualiser et de suivre les infractions au code de la route via le site internet « infractionsroutieres.narsa.gov.ma », est mise en service dès mardi 20 septembre 2022.

« Infractions routières » permet également aux conducteurs de bénéficier d’un ensemble de services sécurisés et personnalisés, à savoir la consultation du solde de points du permis de conduire (pour les titulaires du permis de conduire marocain) et la liste des infractions au code de la route enregistrées par les radars automatisés ainsi que celles constatées par la Gendarmerie Royale et la Sûreté nationale.

Elle permet également la visualisation de l’avis de la contravention ainsi que la photo enregistrée par radar automatisé, la consultation de l’état de l’infraction (amende payée ou non, PV transmis au tribunal, jugement prononcé ou pas) outre le paiement électronique des amendes relatives aux infractions enregistrées par les radars automatisés, explique le communiqué.

De plus, « Infractions routières » permet de consulter le guide des infractions routières faisant ressortir les différentes classes d’infractions, le nombre de points à retirer du permis de conduire selon la nature de l’infraction, le montant des amendes, les délais et modes de paiement, la procédure de récupération des points, la procédure de déclaration du conducteur auteur de l’infraction ainsi que la procédure de réclamation. Elle permet aussi de contacter la NARSA pour toute information concernant l’utilisation de la plateforme.