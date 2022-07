Initiative chinoise sur la coopération internationale en matière de sécurité alimentaire

Prenant part à la réunion des Ministres des Affaires Etrangères du G20 le 08 juillet 2022 à Bali, WANG YI, Conseiller d’Etat et Ministre des affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, y a exposé la position de son pays sur la sécurité alimentaire et énergétique, et proposant à cette occasion l’initiative de coopération internationale en matière de sécurité alimentaire.

Déclarant que l’alimentation et l’énergie sont au cœur du bon fonctionnement de l’économie mondiale et que leur perturbation impacte lourdement la mise en œuvre effective du Programme de Développement Durable à l’horizon 2030, WANG YI a largement souligné combien, dans la situation actuelle, le G20 devrait assumer la responsabilité qui est la sienne en établissant un partenariat sur les produits de base. Dans ce sens, la Chine a présenté les suggestions qui suivent.