Injaz Al-Maghrib. Voici les deux meilleures Junior-Entreprises 2022

L’entreprise Robees du Lycée Marjia de Meknès et Redacom de la Faculté des Sciences techniques de Fès ont remporté les prix « Meilleures Junior-Entreprises 2022 » dans le cadre de la compétition nationale « Junior Company Awards 2022 », respectivement dans la catégorie Lycée et Université.

Le projet porté par cette jeune entreprise concerne la protection des abeilles grâce à un robot. Et le prix de la Meilleure Junior Entreprise nationale dans la catégorie Université est décerné à Redacom de la Faculté des Sciences techniques de Fès. Le projet de cette junior entreprise porte sur la mise en place d’une plateforme dédiée aux services utiles aux personnes du troisième âge. Par ailleurs, 9 autres prix, dont notamment celui du Développement durable, celui de l’entreprenariat responsable, celui de l’innovation ou encore celui de la R&D ont été décernés à différents autres projets. Laila Mamou, Présidente Directrice Générale d’Injaz Al-Maghrib, a, dans son allocution, appelé les entreprises et les partenaires à poursuivre leur mobilisation en faveur de l’association, qui ne ménage d’ailleurs aucun effort dans le cadre du renforcement des compétences de la jeunesse marocaine via l’entrepreneuriat. Force est de rappeler aussi qu’Injaz Al-Maghrib célèbre cette année son 15ème anniversaire.

15 ans au cours desquels pas moins de 400.000 jeunes marocains ont été formés à l’entrepreneuriat. « Ce qui est fabuleux dans cette expérience d’Injaz, c’est que nous avions commencé avec peu de programmes sur quelques classes, et nous nous sommes rendus compte qu’il était possible d’avoir des programmes plus importants et de travailler sur toute la chaîne, c’est-à-dire des écoliers du primaire jusqu’aux étudiants à l’université. Et nous sommes même allés encore plus loin, parce que nous nous sommes rendus aussi compte que certains de nos partenaires souhaitaient que nos actions puissent aussi toucher le monde rural, notamment les coopératives. Nous avons alors mis en place des programmes dans ce sens », a rappelé Laila Mamou, qui a aussi rendu hommage aux bénévoles de l’association.