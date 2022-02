Innovation. ADM, l’UM6P et la MASCIR lancent un projet de recherche sur la sécurité

Les trois institutions lancent un projet de recherche innovant qui s’appuie sur l’Intelligence Artificielle pour comprendre et analyser les causes d’accidents sur autoroute et prendre les décisions pertinentes.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation And Research) ont signé, le 02 février 2022, un accord spécifique pour la mise en œuvre d’un projet de recherche visant à renforcer la sécurité sur les autoroutes nationales.