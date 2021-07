Innovation. École Centrale Casablanca récompense ses étudiants

École Centrale Casablanca a récemment organisé le concours « Project Expo Learning By Doing ». Il s’agit d’une foire qui a réuni 27 groupes d’élèves-ingénieurs de 1A. Ces derniers, selon les organisateurs, ont brillamment présenté leur projets LBD. Les détails.

Les projets présentés ont porté sur plusieurs secteurs : de la transformation de l’air humide en eau pour l’irrigation, le remplacement des insecticides par des pratiques naturelles en passant par la détection des maladies des plantes, des pommes et pommes de terre par les techniques de traitement d’image, l’amélioration de la productivité des cultures ou encore l’élaboration d’un magnétiseur anti-sel…

« Project Expo Learning By Doing a été un moment d’inclusion, d’échanges et de partage. Nous sommes fiers de l’investissement de nos 1A , de la qualité des travaux réalisés et le soin apporté à leurs présentations ! », ont souligné les organisateurs. Force est de rappeler que trois équipes ont remporté respectivement les prix du meilleur projet, la meilleure innovation et le coup de cœur du public. Le prix du meilleur projet a été décerné au projet lié à l’ « Agriculture et Résilience », celui de la meilleure innovation est allé au projets sur la « Détection des maladies des plantes par le traitement d’images », et le dernier a été décerné au projet « Magnétiseur anti-sel ».

