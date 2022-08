Innovation industrielle. Nouveau coup de boost pour les TPME

Bonne nouvelle pour les TPME marocaines. Une convention de partenariat pour l’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises dans leurs projets de recherche et développement (R&D) et d’innovation industrielle vient d’être signée entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (Maroc PME) et la Fondation MASCIR.

L’objectif de cette convention, signée le 31 août à Rabat, est d’offrir l’assistance technique pour la réalisation de projets à forte valeur ajoutée. Ce partenariat vise ainsi à renforcer la compétitivité des TPME à travers le déploiement d’une offre de services pour la conception et le développement de produits à forte valeur ajoutée industrielle, et ce dans le cadre du programme d’appui aux entreprises conçu par Maroc PME.