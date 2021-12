Insécurité alimentaire. 25.6% de la population marocaine concernée

Une prévalence de 25.6% de la population marocaine serait touchée par l’insécurité alimentaire, selon le dernier rapport publié par L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le Maroc y est également affiché comme étant un pays où la malnutrition suit une tendance croissante.

Au cours du premier semestre de 2020, les flux touristiques ont diminué de 57 pour cent au Moyen-Orient et de 62 pour cent en Afrique du Nord (OCDE, 2020). Le tourisme est une source majeure de revenus pour de nombreux pays de la de la région, notamment le Maroc, la Tunisie, le Liban et l’Égypte. L’Égypte et le Maroc sont parmi les pays les plus touchés au monde par les pertes de PIB dues au déclin du tourisme. En plus des pertes d’emplois importantes dans le secteur du voyage et du tourisme, le déclin du secteur affecte également la consommation alimentaire et la demande d’aliments locaux : les légumes frais, le poisson et les produits laitiers achetés par les hôtels et les restaurants, avec impact négatif sur les producteurs de denrées alimentaires.

Impact des situations de crises sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire

Au niveau du système agricole

Les systèmes agricoles sont très vulnérables aux crises tels que la pénurie d’eau et le changement climatique. Dans la région arabe, le système d’agriculture mixte des hauts plateaux emploie la plupart des travailleurs agricoles et dépend fortement des précipitations, 70% de l’agriculture étant pluviale. La Syrie souffre de périodes de sécheresse persistantes, tandis que des pays comme le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie devraient devenir des « points sensibles de la sécheresse dans le monde d’ici la fin du XXIe siècle. En plus du stress environnemental, la production est affectée par des politiques telles que les subventions aux carburants qui réduisent les coûts de pompage des eaux souterraines dans les puits profonds, augmentant ainsi les coûts à long terme pour l’ensemble du système alimentaire.

Au niveau des importations et exportations

Les crises peuvent également menacer la circulation des denrées alimentaires à l’extérieur des pays, en freinant le commerce régional et international et en affectant les recettes d’exportation et les flux de devises étrangères. La limitation des exportations et la réduction des échanges peuvent également entraîner la perte des moyens de subsistance des agriculteurs et des autres travailleurs de la chaîne agroalimentaire, menaçant ainsi leur sécurité alimentaire. Les denrées alimentaires représentent plus de 20 % des exportations de six pays, le Liban, la Mauritanie, la Palestine, le Maroc, l’Égypte et la Jordanie. Principalement un nombre limité de produits périssables de grande valeur tels que les fruits, les légumes, le poisson et la viande. Les mesures associées aux perturbations telles que la pandémie de Covid-19 et les pénuries de main-d’œuvre peuvent limiter ces denrées en raison des pénuries de main-d’œuvre. Les pays confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition, où seule une partie de la population peut se permettre d’avoir une alimentation saine, exportent souvent les principaux ingrédients d’une alimentation saine (fruits, légumes et poisson) et importent des céréales raffinées, des graisses et du sucre, ingrédients de base des régimes alimentaires malsains. Les calories alimentaires peuvent être largement répandues dans la région arabe, mais l’accès aux aliments nutritifs est malaisé.

Le coût d’accès à un régime alimentaire sain est plus bas au Maroc

L’analyse montre que l’accès à des régimes alimentaires sains dans la région est un grand défi compte tenu du coût actuel et du caractère inaccessible. Le coût moyen d’un régime alimentaire sain équivaut à 4,02 USD PPPD (par personne et par jour), soit 77 % de plus qu’un régime alimentaire adéquat en termes de nutriments (2,27 USD PPPD) et environ cinq fois plus que les régimes alimentaires qui ne répondent aux besoins énergétiques que par le biais d’un féculent (0,77 USD). Dans toutes les catégories de revenus des pays de la région, le coût d’un régime alimentaire augmente en fonction de sa qualité – d’un régime de base suffisant sur le plan énergétique à un régime adéquat sur le plan nutritionnel, puis à un régime sain. Il est intéressant de noter que le coût d’un régime alimentaire sain est le plus élevé dans un pays à faible revenu comme les Comores (5,4 USD) alors qu’il est le plus bas au Maroc, dans le groupe des pays à revenu moyen inférieur (2,85 USD). Alors que 13.1% de la population marocaine est dans l’incapacité d’avoir un régime alimentaire sain et que 4.1% de la population ne peut avoir accès à un régime alimentaire adéquat sur le plan nutritionnel et 4.3% souffrent de sous-alimentation. Un autre chiffre plus inquiétant dans ce rapport est la prévalence d’enfants âgés entre 0 et 5 ans souffrant d’un retard de croissance, et qui affiche 15.1%. Le retard de croissance reflète généralement les effets persistants et cumulatifs d’une mauvaise nutrition et d’autres déficits qui peuvent s’étendre sur plusieurs générations et nuire à la santé des enfants.