Inspired Education Holding entre au capital de l’Institution Khalil Jabrane

Le 7 Avril 2022, le Conseil de la Concurrence reçu la notification d’une opération de concentration concernant l’acquisition par la société Inspired Education Holding LTD du contrôle conjoint indirect de la société Institution Khalil Jabrane SA, indique le Conseil dans un communiqué daté du 5 mai.

Fondée en 1986 par Fouad Lyoubi, l’Institution Khalil Jabrane SA, est une société anonyme de droit marocain, spécialisée dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire selon les programmes marocains et les programmes de Cambridge. De son côté, Inspired Education Holding LTD, dont le siège social au Royaume Uni, est un groupe mondial de premier plan dans le domaine de l’enseignement.

