Inspired Education investit 50 MMAD dans l’extension de Khalil Gibran School Rabat

Le groupe international Inspired Education, poursuit ses investissements au Maroc. En effet, après avoir lancé la construction d’un nouveau site à Tanger sous la marque de sa nouvelle filiale marocaine Khalil Gibran School, le réseau qui a pris pied au Maroc en 2022 lance une nouvelle phase de développement à Rabat.

Doté d’une enveloppe de plus de 50 millions de dirhams, le programme d’investissement consiste en l’extension du site historique de Khalil Gibran School au quartier Souissi de la capitale administrative, avec l’objectif d’en porter la capacité d’accueil à plus de 2.000 élèves (contre près de 1.100 élèves actuellement) et d’en améliorer substantiellement les infrastructures sportives et de loisirs, ce qui en fera la première école privée trilingue de Rabat en termes de capacité et du réseau Khalil Gibran School au Maroc, qui compte également le site de Targa à Marrakech et bientôt un troisième à la capitale du Détroit.