Institut Choiseul. Qui sont ces 12 Marocains dans le top 100 meilleurs Africa 2022

Fondé en 2010, l’Institut Choiseul, un organisme très influent, fonctionne comme un groupe de réflexion indépendant, une sorte de think tank axé sur la gouvernance économique, le leadership et la mise en réseau des talents. Le Dr Pascal Lorot, son fondateur et président, a parlé à African Business de l’activité de l’institut et de certaines tendances clés du Choiseul 100 Africa de cette année. Remarquable par la jeunesse de sa population, dont la moitié aura moins de 25 ans en 2050, le continent africain est au carrefour des enjeux mondiaux contemporains et futurs.

Dr Pascal Lorot, fondateur et président de l’Institut Choiseul.

Depuis 2014 avec le lancement de l’initiative Choiseul Africa, l’Institut Choiseul a souhaité promouvoir un discours positif sur le potentiel africain afin de combler le fossé entre la perception du continent – ​​notamment par les opérateurs privés – et la réalité du terrain. Aujourd’hui, le continent regorge de jeunes compétences, chefs d’entreprise ou jeunes entrepreneurs créatifs, pépites de la nouvelle économie ou dirigeants d’institutions prestigieuses, ces meneurs sont capables de réinventer leurs modèles de gouvernance pour exploiter les opportunités offertes par le monde de demain.

Dans cette perspective, le classement Choiseul 100 Africa a été lancé afin de mettre en lumière le talent des jeunes leaders économiques et de créer un réseau pour ces profils qui incarnent le dynamisme de tout un continent. Ces champions sont les premiers acteurs du développement économique de l’Afrique sur une scène internationale en profonde mutation. Les leaders ont la capacité unique d’inspirer les autres et de conduire le changement grâce à leur aura et à leurs actions de croissance. Face aux nombreux défis liés à la digitalisation du continent, à l’urgence de la transition écologique ou au nécessaire développement des infrastructures, les jeunes entrepreneurs africains ont fait preuve de résilience et démontré leur capacité d’adaptation.

Faire un classement ne suffit pas à valoriser le grand talent de ces jeunes leaders. Pour aller plus loin, l’Institut Choiseul organise des événements dédiés au développement des opportunités d’affaires en Afrique. Avec le prochain Choiseul Africa Business Forum, qui se déroulera à Casablanca les 19 et 20 octobre, nous visons à réaliser des partenariats structurants et porteurs de valeur et à stimuler les dynamiques de croissance sur le continent. « A travers le classement Choiseul 100 Africa et Choiseul Africa Business Forum, nous sommes fiers de promouvoir les synergies inter et intra-continentales, pour un climat des affaires fertile en Afrique », se réjouit Dr Pascal Lorot, fondateur et président de l’Institut Choiseul.

Les 100 meilleurs jeunes chefs d’entreprise d’Afrique

Pour la 9e année, l’Institut Choiseul dévoile les 100 chefs d’entreprise africains les plus prometteurs âgés de 40 ans et moins. Ce classement met en lumière les formidables atouts de l’Afrique et vise à construire un réseau unique de leaders économiques sur l’ensemble du continent. La première édition du « Choiseul 100 Africa – The Economic Leaders for Tomorrow » a été créée en 2014 et déjà révélée dans African Business Magazine. Le classement recense chaque année les 100 dirigeants de moins de 40 ans appelés à jouer un rôle moteur dans l’économie du continent. Selon le Dr Lorot, « le Choiseul 100 Africa vise à mettre en lumière les jeunes hommes et femmes qui réussissent et ont l’ambition d’élever l’Afrique à son plus haut niveau de développement économique, sociétal et culturel ».

A la première marche du podium du top 100 meilleurs jeunes business leaders africains se trouve le Libyen Shaban Whiba, directeur général, Whiba Holding, suivi de Leila Bouamatou, directrice générale mauritanienne et membre du conseil d’administration de la Générale de Banque de Mauritanie et Anta Babacar Ngom Diack, directeur général sénégalais de Sedima Group.

Shaban Whiba, General Manager, Whiba Holding, Libya



Le Maroc est assez bien représenté dans ce classement, avec 12 jeunes leaders. Il s’agit de :

Mehdi Alj (8è), Chief Executive officer – Sanam Agro

Saad Sefrioui (15è), Chief Executive officer – Addoha Group

Youssef Ahizoun (21è), Chief Executive officer – Arma Group

Loubna Tricha (26è), Managing Director – Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT)

Badreiddine Mansouri (34è), Managing Director Sub Sahara Africa – Stellantis

Ali Seddiki (37è), General Manager – Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE)

Hicham Bensaid Alaoui (42è), Chief Executive Officer – Allianz Trade Morocco

Mehdi Bennouna (61è), Managing Director – Mutandis Group

Amine Belhaj Soulami, (79è), Chief of staff to the minister – Ministry of Industry and Trade of Morocco

and Trade of Morocco

Hamza El Kabbaj (82è), Business Development Project Director – Nareva

Mohamed Intidam (89è), Director of Strategy and Development – Koutoubia Holding

Najwa El Iraki (96è), Founder & Managing Partner – AfricaDev Consulting Ltd

Le Choiseul 100 Africa compte désormais une liste de 100 lauréats supplémentaires qui aspirent à rejoindre le top 100. « Il est impossible de mettre en valeur tous les talents du continent avec seulement 100 noms », explique le Dr Lorot. Qu’ils soient issus des secteurs de la banque, de l’énergie, de l’agroalimentaire ou des infrastructures, ces jeunes décideurs participent à la croissance de l’économie africaine et sont moteurs de l’innovation à l’échelle nationale voire panafricaine.

Le Choiseul 100 Africa est largement considéré comme une enquête unique et importante, et confère un prestige considérable à ceux qui y figurent. Plus qu’un classement, le Choiseul 100 Africa est devenu un réseau inégalé d’influence panafricaine pour la jeune génération, avec 500 membres actifs répartis dans 48 des 54 pays du continent. Avec autant de pays représentés et plus de 16 secteurs d’activités, cette édition 2022 vise plus que tout autre à refléter la diversité des leaders talentueux du continent.

Interrogé sur les grandes tendances qui se dégagent de cette nouvelle édition du Choiseul 100 Afrique, le Dr Lorot a souligné la préoccupation croissante de la jeune génération de décideurs en matière de responsabilité sociale des entreprises. « La nouvelle direction intègre l’impact comme un véritable KPI, remodelant les écosystèmes locaux. Elle considère que la gouvernance doit être portée par de nouveaux fondamentaux.