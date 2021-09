Intelcia IT Solutions renforce son offre dédiée aux opérateurs télécoms

La filiale de Intelcia vient de lancer « IT for Telecom » et « Network », deux nouvelles business lines dédiées aux opérateurs télécoms qui interviennent dans le cadre du développement du pôle dans les métiers des télécoms et son positionnement comme partenaire privilégié des opérateurs du secteur à l’international.

Portant sur une offre de services end-to-end d’Ingénierie Télécom -radio et fibre optique- la première business line “Network” a été développée en partenariat avec l’expert français des réseaux, Rhôn Telecom, alors que la seconde, intitulée “IT for Telecom” sera axée sur l’externalisation des Systèmes d’Information (OSS/BSS et B2B), souligne Intelcia.

À travers ces lignes de services propres aux opérateurs télécoms, Intelcia IT Solutions répond à leurs besoins croissants et les accompagne à anticiper les évolutions technologiques du secteur, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier et sur leur développement. « Le directeur Réseau et SI (CTIO) d’un Opérateur Télécom peut entièrement se reposer sur les équipes et les compétences d’Intelcia IT Solutions, et ce, quelles que soient ses exigences », a expliqué la directrice d’Intelcia IT Solutions, Malika Ahmidouch.

« En moins de deux ans, 4 entités qui couvrent 100% des besoins Réseaux et SI des opérateurs, ont été lancées par notre pôle avec le développement de plus de 50 activités. Aujourd’hui, les Opérateurs Télécoms recherchent des partenaires fiables, et c’est une totale tranquillité d’esprit que nous leur offrons, avec de véritables solutions à leurs besoins », a-t-elle ajouté.

Elle note qu’Intelcia IT Solution offre un accompagnement sur l’ensemble des composantes du Réseau de l’optimisation radio pour les réseaux mobiles, à l’Ingénierie de la Fibre Optique pour les Réseaux Fixes, en passant par les systèmes d’hypervision, de collecte, de valorisation et de facturation. Par ailleurs, et pour les opérateurs ayant des activités B2B, Intelcia IT Solutions se positionne en Infogérant, et propose de les accompagner même dans leurs prestations destinées à leurs clients finaux, en assurant le déploiement et l’exploitation des installations et services qu’ils leur procurent (Réseaux d’entreprise, Datacenters, Cloud, SD-WAN, Téléphonie sur IP…).

A travers cette dernière activité, Intelcia IT Solutions supervise aujourd’hui plus de 17.000 équipements pour le compte de grands clients internationaux et a assuré la résolution de plus de 35.000 tickets techniques. Considéré comme un axe important de la diversification métier opérée par Intelcia depuis 2019, et pour soutenir le développement rapide de son pôle, Intelcia IT Solutions prévoit de recruter, d’ici fin 2022, quelque 400 profils d’ingénieurs aussi bien expérimentés, confirmés que juniors sur les métiers Télécoms.

« Intelcia IT Solutions se différencie par sa stratégie de talent management, qui permet à ses collaborateurs d’expérimenter plusieurs activités IT afin d’enrichir leurs parcours et leur permettre de découvrir leur vocation. Au-delà du recrutement de plus de 400 ingénieurs et développeurs, nous offrons de belles opportunités de développement au sein d’Intelcia IT Solutions et des parcours de carrière enrichissants », a conclu Malika Ahmidouch.