Intercontinental attendu à Rabat en 2022

Immohold Hospitality et IHG Hotels & Resort signent un accord pour l’introduction de la marque InterContinental Hotels and Resorts à Rabat.

IHG a signé un accord avec Immohold Hospitality pour l’ouverture de l’InterContinental Rabat, donnant ainsi le coup d’envoi aux ambitieux plans d’expansion du groupe dans le pays.

IHG® Hotels & Resorts a signé un accord avec Immohold Hospitality, pour introduire la marque InterContinental Hotels and Resorts à Rabat. Cette signature s’inscrit dans la stratégie d’IHG qui consiste à développer son portefeuille de luxe et à s’implanter sur les principaux marchés de la région MEA. L’hôtel de luxe (5 étoiles), dont l’ouverture est prévue au premier trimestre 2022, sera situé au cœur de la capitale du Maroc. Cet hôtel est notamment connu pour être apprécié auprès des voyageurs d’affaires et de loisirs. L’hôtel sera perché dans le quartier diplomatique/d’ambassades de Rabat, à proximité d’un certain nombre d’ambassades et d’institutions gouvernementales. L’InterContinental Rabat disposera de 156 chambres d’une qualité exceptionnelle, de 950 m² d’espace de réunion, d’un spa exclusif et de vastes installations de santé et de remise en forme. Avec cinq destinations de restauration distinctes, les clients pourront profiter d’une cuisine variée, allant de l’authentique au contemporain.

Cheikh Ali Al Shehri, propriétaire d’Immohold Hospitality, a ajouté : « Nous sommes fiers de signer cet accord avec IHG, qui est un nom de confiance dans le secteur de l’hospitalité, pour introduire leur offre de luxe sur le marché marocain. Je suis convaincu que l’emplacement stratégique de l’entreprise, combiné à l’hospitalité caractéristique d’IHG, répondra efficacement aux besoins du voyageur d’affaires et de loisirs moderne qui visite la ville de Rabat. Nous sommes convaincus que notre partenariat sera un succès et nous nous réjouissons d’ouvrir nos portes dans un avenir proche ».

Pour rappel, IHG gère actuellement 116 hôtels répartis sur 7 marques au Moyen-Orient et en Afrique, dont InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, voco™and Six Senses et 53 autres en cours de développement dont l’ouverture est prévue dans les trois à cinq prochaines années.

