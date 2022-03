Interdiction par la Russie de l’exportation de certains produits à l’étranger. Le Maroc est-il concerné ?

La Russie a interdit l’exportation de certaines marchandises et équipements du pays pour faire face aux sévères sanctions économiques adoptées à son encontre par les Occidentaux pour le conflit en Ukraine. Cette mesure concerne plus de 200 biens et marchandises précédemment importés en Russie depuis l’étranger. Le Maroc est-il concerné ?

Selon Moscou, cette interdiction vise certaines technologies liées aux télécommunications, à la médecine, des machines agricoles ou encore des équipements électriques. Il s’agit aussi des locomotives, turbines, machines de traitement des métaux et des pierres, des moniteurs et projecteurs. De prime abord, le Maroc n’est pas touché par cette mesure eu égard aux produits qu’il importe de la Russie.

En effet, d’après les données statistiques de l’Office des Changes, le Maroc a importé de la Russie en 2021 un total de 12, 7 milliards de DH de différents produits. À la tête de ses produits importés figure l’houille, cokes et combustibles solides similaires (4,1 milliards de DH), suivis par l’ammoniac (2,2 milliards de DH), le gas-oil et fuel-oil (2 milliards de DH), l’essence de pétrole (1,3 milliards de DH), les soufres bruts et non raffinés (753 millions de DH), l’aluminium brut, déchets et poudres d’aluminium (430, 2 millions de DH), le blé (380, millions de DH), l’engrais naturel et chimique (336,7 millions de DH), le gaz de pétrole et autres hydrocarbures (298 millions de DH), les matières plastiques et ouvrages divers en plastique (220.6 millions de DH) et enfin tourteaux et autres résidus des industries alimentaires (148, millions de DH).

A noter que les exportations russes vers l’étranger seront toutefois possibles vers les États membres de l’Union économique eurasienne (UEE), union douanière menée par Moscou, et vers les républiques séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. L’exportation de certains types de bois vers des pays inamicaux (dont ne fait pas partie le Maroc), une liste qui comprend notamment l’Union européenne, les États-Unis et le Japon, est aussi restreinte jusqu’à la fin 2022.