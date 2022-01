International. La DS4 élue plus belle voiture de l’année 2022

La compacte française a séduit les membres du jury de ce prestigieux événement qui s’est déroulé récemment en France. La DS4 a dépassé la Peugeot 308, la Citroën C5 X et la BMW i4, qui étaient également en lice. Le choix a été différent cette année dans la mesure où c ’est un jury de professionnels qui a voté, à l’inverse des autres éditions où le public avait son mot à dire dans le cadre de cette élection de la plus belle voiture de l’année. Présidé par Jean-Michel Wilmotte, le jury a vu la présence d’éminentes personnalités, notamment Anne Asencio (Dassault Systems), Paul Belmondo (ex-pilote automobile) ou encore Ari Vatanen (ex-pilote de rallye).

«Ce prix de Plus Belle Voiture de l’Année est une récompense pour les femmes et les hommes qui ont façonné DS 4, bien au-delà des équipes du DS Design Studio Paris. Avant même de tracer le premier coup de crayon, nous avons travaillé durant deux années avec nos ingénieurs pour façonner la plate-forme technique», s’est exprimé Thierry Metroz. Et le Directeur du style de DS Automobiles d’ajouter : «la ligne est athlétique, très musculaire, compacte et posée sur de très grandes roues. Elle s’avère à la fois aérodynamique, efficiente et charismatique».

A noter que la DS 4 sera bientôt disponible dans l’ensemble du réseau de la marque dans le Royaume.