International : la DS9, la nouvelle berline statutaire de DS

Placée au sommet de la gamme DS Automobiles, la DS9 a fait récemment son apparition. Une nouveauté qui entend permettre au constructeur automobile français de renouer avec le succès dans le segment des grandes berlines de luxe.

Longue de 4,93 mètres pour 1,93 mètre de largeur et 1,46 mètre de hauteur, la DS 9 se veut dynamique et élégante. Elle repose sur une nouvelle déclinaison de la plateforme EMP2 chère au groupe PSA et hérite d’un empattement encore jamais atteint (2,90 mètres), bénéficiant largement aux passagers arrière. Sa chute de pavillon plongeante, façon fastback, lui donne tout son caractère et affine sa silhouette. La gamme s’articule autour de deux niveaux de finition : d’un côté, Performance Line + et de l’autre Rivoli +.

La DS 9 est d’abord proposée avec une motorisation hybride rechargeable E-Tense cumulant 225 chevaux, composée d’un bloc turbo essence PureTech (180 chevaux) et d’une motorisation électrique (110 chevaux), capable de parcourir 48 kilomètres en mode zéro émission grâce à une batterie de 11,9 kWh.

La gamme sera coiffée prochainement par deux autres motorisations hybrides rechargeables E-Tense de 360 chevaux avec une transmission à quatre roues motrices intelligente, développée avec l’expertise de DS Performance, et de 250 chevaux à 2 roues motrices avec une autonomie étendue. Un moteur PureTech à essence de 225 chevaux est également au catalogue. Tous les modèles sont exclusivement proposés avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

La DS 9 profite des technologies de pointe qui font l’excellence des autres modèles de la gamme DS : DS Active Scan Suspension, DS Drive Assist, DS Park Pilot, DS Safety, DS Night Vision, DS Driver Attention Monitoring et DS Active Led Vision.