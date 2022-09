Internet mobile. Maroc Telecom conforté dans son positionnement [Rapport]

Maroc Telecom confirme son positionnement de leader, notamment sur le segment de l’internet mobile. En tous cas, c’est ce que montre le tout récent rapport d’OpenSignal, société indépendante d’analyse des données mobiles.

C’est un rapport qui analyse l’expérience globale des utilisateurs des opérateurs télécoms au Maroc. OpenSignal place ainsi Maroc Telecom en tête des opérateurs en termes d’expérience mobile (vidéos, jeux, applications vocales, vitesse de téléchargement, expérience de la couverture 4G). Le rapport indique qu’avec des vitesses de téléchargement moyennes de 37,1 Mbps, les utilisateurs de Maroc Telecom ont connu l’expérience de vitesse de téléchargement la plus rapide au Maroc, soit 61,2 à 81,7% de plus que les vitesses de téléchargement moyennes enregistrées chez la concurrence. « De plus, les utilisateurs de Maroc Telecom ont également signalé les vitesses de téléchargement globales les plus rapides de 9,7 Mbps – 33,9% à 46,4% plus rapides que celles observées chez la concurrence », poursuivent les auteurs de l’étude. On note aussi que Maroc Telecom a remporté le prix de l’expérience vidéo assez confortablement avec un score de 54,8 (sur 100).