Intertek accompagnera le britannique Xlinks dans le projet de liaison électrique sous-marine entre le Maroc et le Royaume-Uni

« Intertek travaillera en étroite collaboration avec Xlinks pour examiner le routage des câbles, rédiger l’enquête et les spécifications techniques, aider à l’approvisionnement de l’enquête, examiner techniquement les appels d’offres et aider à acquérir les permis d’enquête », indique Intertek dans un communiqué publié mercredi 9 mars 2022.

La société britannique Xlinks, qui porte le projet de construction du plus long câble électrique au monde, reliant le sud Maroc au Royaume-Uni, a désigné Intertek, experte en matière de longs projets d’interconnexion, pour lui fournir une assurance qualité et des conseils techniques .

L’expérience mondiale d’Intertek en matière de projets offshore englobe de nombreuses industries et comprend la planification, l’autorisation et la supervision de la construction de projets d’énergies renouvelables offshore ainsi que de câbles de transmission d’énergie et de télécommunications.

« Nous nous félicitons du soutien d’Intertek pour nos études marines reliant le Maroc au Royaume-Uni », a commenté Nigel Williams, directeur du projet Xlinks. « Ils apportent une expertise éprouvée à un élément clé du projet d’électricité Maroc – Royaume-Uni », poursuit-il.

De son côté, Andy Page, responsable de la caractérisation et de l’ingénierie du site d’Intertek Energy & Water, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre et de développer notre soutien à Xlinks sur ce projet de pointe, en aidant à la réalisation de ce programme d’énergie renouvelable d’importance mondiale. Intertek Energy & Water apporter une richesse d’expertise technique et d’expérience et nous sommes impatients de tirer parti de notre expérience en matière d’assurance de la qualité et de la sécurité dans le développement d’interconnexions HVDC longue distance.

Lire aussi | Maroc : la britannique Xlinks va construire un complexe éolien et solaire et vendre l’électricité produite au Royaume-Uni

Le projet d’interconnexion électrique sous-marine entre le Sud du Maroc et le Royaume-Uni prévoit la construction de quatre câbles haute tension de 1,8 GW qui seront installés sur environ 3 800 kilomètres sous l’eau et permettront de fournir 8 % de l’énergie nécessaire au Royaume-Uni.

Pour rappel, la centrale solaire et éolienne qui devrait être opérationnelle d’ici 2030, sera implantée sur environ 1 500 kilomètres carrés et devrait produire 7 GW de solaire et 3,5 GW d’éolienne. Elle sera connectée exclusivement au Royaume-Uni, mais des batteries de 20 GWh / 5 GW seront installées au Maroc pour stocker l’énergie. Selon les estimations de Xlinks, ce projet alimentera 7 millions de foyers britanniques d’ici 2030. Le Maroc s’est déjà engagé à mettre à disposition de Xlinks une surface foncière de 150.000 hectares pour accueillir la ferme solaire photovoltaïque, les éoliennes mais aussi l’immense batterie de 5 GW destinée au stockage de l’énergie produite sur le site.