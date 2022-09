Intronisation. SM le Roi félicite SM le Roi Charles III, Souverain du Royaume-Uni

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Charles III, à l’occasion de son accession au Trône du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom personnel et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à SM le Roi Charles III et Ses vœux les meilleurs d’un règne réussi, de bonne santé et de bonheur au Souverain du Royaume-Uni, à SM la Reine Consort et à tous les membres de l’illustre famille royale.