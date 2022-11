Investissement. La tutelle veut simplifier davantage la procédure de traitement des dossiers

C’est la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, qui a fait cette annonce le 28 novembre lors de son intervention à la Chambre des Représentants. En effet, répondant à une question centrale sur la simplification des procédures d’investissement, Ghita Mezzour a indiqué que le ministère a œuvré en collaboration avec les centres régionaux d’investissements (CRI) pour la mise en place des procédures relatives à l’investissement. Elle a ainsi mis en exergue l’importance que revêt l’investissement en tant que moteur de développement socio-économique et pourvoyeur d’emplois.

La ministre a, dans ce sens, fait observer que la plateforme « Cri-invest » a été mise à jour, en vue de réduire le nombre des documents requis pour l’investissement, notant que des rencontres d’information et de sensibilisation ont été organisées au profit des fonctionnaires de neuf régions, jusqu’à présent, en vue de leur accompagner dans la mise en œuvre de procédures administratives simplifiées avant le lancement officiel de la plateforme. Concernant, par ailleurs, la question de l’intégration de la langue amazighe dans les administrations publiques, présentée par le groupe du Rassemblement national des indépendants, Ghita Mezzour a fait savoir que son département est en phase d’élaborer une série de projets dans ce domaine, citant à cet égard l’affectation de 300 assistants aux ministères de la Justice et de la Santé et de la Protection Sociale dans toutes les régions du Royaume.

« Ces assistants ont pour mission d’assurer l’accompagnement des usagers pour faciliter l’accès aux services sociaux. D’autres départements ministériels seront concernés par cette opération », a-t-elle fait observer.