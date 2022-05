Investissement. Le Congo à l’assaut des opérateurs économiques marocains

La rencontre a été marquée par la présence de plusieurs responsables marocains, dont notamment le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Plus de 200 acteurs publics et privés ont participé à cet événement. Baptisé «Congo, terre d’opportunités », ce roadshow a déjà sillonné plusieurs autres villes telles que Londres, Dubaï, ou encore Abu Dhabi.

« Ensemble, nous pourrons réaliser des grands projets au regard à la fois des prédispositions, des atouts de notre économie et de la volonté de notre gouvernement de promouvoir des financements innovants. Tout ceci offre d’innombrables niches d’investissements pour notre pays qui a l’avantage d’avoir, rappelons-le, un cadre économique favorable et une fiscalité attractive », a déclaré Denis Christel Sassou Nguesso dans son discours d’ouverture.

Lire aussi | Les transferts des MRE en hausse de 8,3% au premier trimestre 2022

Il a notamment appelé les investisseurs marocains à saisir les innombrables opportunités qu’offre son pays dans divers secteurs. « L’Afrique n’avancera durablement qu’en comptant sur ses propres forces, et c’est ainsi que j’invite les entreprises marocaines à venir investir nombreuses au Congo pour plusieurs raisons », a-t-il ajouté. Les secteurs porteurs présentés par le ministre congolais vont de l’Agriculture en passant par le tourisme, l’industrie, les infrastructures, l’énergie jusqu’au secteur minier. Pour sa part, Ryad Mezzour a indiqué que cette rencontre revêt une grande importance, car elle illustre la mise en œuvre des Hautes orientations de S.M. le Roi dans le cadre du renforcement de la coopération gagnant-gagnant entre le Royaume du Maroc et la République du Congo.

Lire aussi | Immobilier. Près de 260 000 logements produits en 2021

Force est de souligner que cette rencontre vise à stimuler l’investissement des partenaires étrangers et des entreprises privées au Congo qui souhaite profiter de la dynamique de développement du Maroc. Pour rappel, le Maroc et le Congo entretiennent des relations de longue date, régies par un grand nombre de conventions bilatérales. Et, sur le plan économique, le Congo capte 5,1 % des exportations marocaines et constitue son 5e fournisseur en Afrique subsaharienne.