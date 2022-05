Investissement. Le CRI de la région Drâa-Tafilalet se mobilise

Les organisateurs précisent que ces évènements s’inscrivent dans la vision de S.M. le Roi et visent la promotion de l’investissement au niveau territorial à travers la présentation des atouts, potentialités et opportunités des territoires. « Ce premier échange s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan d’action 2022 du CRI Drâa-Tafilalet, mettant en exergue sa mission d’Impulsion Economique et Offre Territoriale. Aussi, le prisme régional, le développement des territoires et une croissance endogène ancrée sur les territoires sont au centre de la réflexion d’Al Mountada depuis son lancement en 2018 », ajoutent-ils.

Lire aussi | L’OCP va ouvrir une usine de phosphate au Brésil

Pour l’occasion, Allal El Baz, Directeur Général du CRI Drâa-Tafilalet a présenté les atouts de la Région à travers ses chiffres clés et ses perspectives de développement telles que retenues dans son Plan de Développement Régional approuvé en Mars 2022, et la vision 2045 qui ambitionne de faire de Drâa-Tafilalet un territoire « Leader National et Continental de l’Economie Verte, de l’Economie du Savoir et du Développement Durable ». Il a aussi mis l’accent sur les secteurs d’excellence de Drâa-Tafilalet et leurs potentialités de développement et opportunités d’investissement. Il s’agit notamment de l’agriculture, des mines, des énergies renouvelables, de l’offshoring, du tourisme, de l’artisanat, de la culture et de l’industrie du cinéma.

Lire aussi | Maroc-UE : la modernisation du partenariat économique au centre du Business Dialogue

Force est de souligner que la rencontre a permis aux participants d’échanger sur les opportunités d’investissement offertes par la région Drâa-Tafilalet et de s’informer davantage sur le rôle du CRI, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des investisseurs dans la réalisation de leurs projets, la facilitation des démarches administratives, ainsi que la mise à leur disposition des différentes informations ou données utiles pour la concrétisation et rentabilité de leurs investissements.