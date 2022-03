Investissement. Le flux des IDE en hausse de 14,9% à fin janvier 2022

Le flux net des investissements directs étranger (IDE) a atteint 710 millions de DH à fin janvier 2022, en progression de 14,9% par rapport à une année auparavant, selon l’Office des changes. Dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de janvier, l’Office des changes indique que les recettes des IDE ont enregistré une légère baisse de 4,5% à fin janvier 2022, alors que les dépenses ont reculé de 14,8%. Dans le détail, au titre du premier mois de l’année 2022, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situées à 1,54 milliard de DH, affichant une baisse de 30,6% par rapport au même mois de l’année précédente. D’un autre côté, les cessions de ces investissements portent sur un montant de 1,2 milliard de DH en hausse de 64,6%, précise l’office, ajoutant que le flux net des IDME ressort en baisse de 77,6%.

Par ailleurs, les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont établis à 6,09 milliards de DH à fin janvier 2022 contre plus de 6,74 milliards de DH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des changes. Ces recettes, qui sont en repli de 9,7%, restent néanmoins supérieures à celles enregistrées durant le même mois entre 2018 et 2020, précise l’Office. On note que la balance des échanges de services affiche un excédent en baisse de 37,7%, relève la même source, notant que ce recul fait suite à une baisse des exportations (-18,3%) plus importante que celle des importations (-3,4%).

Lire aussi | RAM programme deux nouveaux vols au départ de Bratislava et Varsovie vers Casablanca

De leur côté, les recettes voyages continuent leur chute pour la deuxième année consécutive atteignant 1,06 milliards de DH à fin janvier 2022, soit une régression de 58,6% par rapport à fin janvier 2021 et de 84,3% par rapport au même mois de l’année 2020. Les dépenses, quant à elles, n’ont baissé que de 12,6%. Le solde des voyages, principale composante des échanges de services, s’est situé à +375 millions de DH à fin janvier 2022 contre +1,77 milliard de DH à fin janvier 2021 et +4,91 milliards de DH à fin janvier 2020.