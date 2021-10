Opération de séduction du patronat israélien auprès des investisseurs marocains

Le patronat marocain et son homologue israélien poursuivent l’approfondissement de leur coopération bilatérale. Dans ce sens, une rencontre virtuelle organisée le 26 octobre par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec the Manufacturers Association of Israel (MAI), the Federation of the Israeli Chambers of Commerce (FICC) et the Israel Export and International Cooperation Institute, a permis de présenter le potentiel du secteur privé israélien et les opportunités de business aux investisseurs marocains.

Le rapprochement entre les secteurs privés marocain et israélien est sur de bons rails. Depuis la signature de l’accord de normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et son homologue israélien ont mis les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Ainsi, plusieurs contacts ont été noués et des accords ont été signés ces derniers mois entre les deux parties en vue d’explorer les opportunités de business de part et d’autre.

Et, c’est dans la continuité de ces actions que s’inscrit la rencontre virtuelle organisée le 26 octobre par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, en partenariat avec the Manufacturers Association of Israel (MAI), the Federation of the Israeli Chambers of Commerce (FICC) et the Israel Export and International Cooperation Institute. Placé sous le thème « Les opportunités commerciales et d’investissement en Israël », ce webinaire a été l’occasion pour la partie israélienne de présenter les opportunités d’affaires et le potentiel du secteur privé en Israël aux investisseurs marocains.

« Le Maroc dispose aujourd’hui d’un climat des affaires et d’atouts dont l’attractivité est reconnue à l’échelon mondial. Au-delà du bilatéral, la coopération économique maroco-israélienne peut donc s’inscrire dans une approche multilatérale, afin de pénétrer ensemble de nouveaux marchés où chacun de nos pays est présent et compétitif », a souligné Steve O’Hana, Président du Conseil d’Affaires Maroc-Israël, lors de son allocution. « Ce conseil d’affaires se veut certes une plateforme de rapprochement entre les entreprises marocaines et israéliennes, mais surtout et avant tout un accompagnement et un soutien concret pour la réussite des projets d’investissement et des joint-ventures », a-t-il poursuivi.

Steve O’Hana a aussi fait remarquer que toutes les conditions sont réunies pour hisser les relations économiques et commerciales entre le Maroc et Israël au rang d’un partenariat solide, pérenne et porteur de croissance partagée. « À nous de travailler ensemble dans cette voie », a-t-il insisté. Pour sa part, l’Ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, a mis l’accent, dans son intervention, sur la solide relation bilatérale qui lie le Maroc et Israël. « Nous sommes à un stade où nous devons explorer de façon approfondie le potentiel d’opportunités, identifier les terrains communs d’intérêt afin de mobiliser nos énergies et nos efforts dans la meilleure direction », a-t-il soutenu.

Il a assuré, dans ce sens, que tous les services de l’Ambassade et lui-même en personne travaillent âprement à développer les relations avec la partie marocaine. « Nous œuvrons à faciliter la coopération économique entre nos deux pays », a précisé David Govrin. Les intervenants, durant ce webinaire, ont notamment présenté aux investisseurs marocains les opportunités des différents secteurs tels que l’énergie, la technologie, l’industrie, l’innovation, les énergies renouvelables, l’eau, l’industrie, le tourisme… Un nouveau rendez-vous a été pris pour le 4 novembre pour permettre au patronat marocain de présenter aux investisseurs israéliens les opportunités d’affaires au Maroc.