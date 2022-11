Saâd Bendidi vers la passe de trois

Le président et cofondateur de Mediterrania Capital Partners (MCP), Saâd Bendidi, a décidé de réaliser une sortie partielle de son investissement sur Akdital Holding à l’occasion du processus d’introduction en bourse de ce dernier. MCP qui a accompagné l’acteur de référence dans le secteur privé de la santé au Maroc dans sa nouvelle stratégie depuis 2019 et sa cotation, est à son deuxième essai après un processus quasi-similaire avec TGCC, entrée également en bourse en novembre 2021. Aussi, Dislog Group, dont l’introduction en bourse est prévue en 2024, pourrait compléter la passe de trois pour MCP et Saad Bendidi.

Lire aussi | Najib Cherfaoui : «Le Maroc est largement en mesure de lancer une compagnie maritime nationale de fret»

Si la transaction réussit, le fonds d’investissement de Bendidi, actif dans les pays africains et au Maghreb, récoltera la somme de 200 millions de DH. Avec ce montant, on n’est pas très loin des 250 millions de DH qu’elle avait investis en 2019, en souscrivant d’une part à l’augmentation de capital avec une contribution de 231,2 millions de DH et un apport de ses actionnaires en compte courant à hauteur de 18,75 millions de DH. Si MCP ne réalise pas encore de plus-value sur cet investissement, elle a déjà récupéré une bonne partie de son engagement, au bout de seulement deux ans. C’est dire que la progression de la valeur en bourse d’Akdital Holding sera donc déterminante pour évaluer la pertinence de ce placement.

Mediterrania Capital Partners n’en est pas à sa première opération du genre au Maroc. En novembre 2021, il avait cédé au public et via son fonds d’investissement MC II Concrete, près de 220 589 actions sur les 603 395 titres qu’elle détenait et au prix de 1,360 DH l’action, lors de l’introduction en bourse de l’entreprise Travaux généraux de construction de Casablanca (TGCC), l’une des plus importantes de l’industrie de la construction au Maroc. A la suite de cette opération, les parts du gestionnaire de fonds basé à Malte sont passées de 20,50 % à 12,10 %.

Lire aussi | Ahmed Azirar : « La réforme fiscale doit aller à terme. Les réformes structurantes doivent continuer. Tout recul sera couteux »

Pour rappel, TGCC avait levé 600 millions de DH sur le marché boursier, répartis entre une augmentation de capital de 300 millions de DH et une mobilisation de 300 millions de DH obtenue à la suite de la cession partielle des actions de Mediterrania Capital Partners qui pourrait réaliser une autre sortie à partir de 2023. En attendant, Dislog Group, dont l’introduction en bourse est a été repoussée à juin 2024, pourrait compléter la passe de trois pour MCP et Saad Bendidi. A noter que le groupe de la famille Belkhayate avait ouvert son capital à MCP en juillet 2021 et qui a abouti à une levée de fonds de 280 millions de DH.