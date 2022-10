Involys s’engage à régler plus de 3,9 MDH suite à un contrôle fiscal

Le professionnel de l’Édition et l’Intégration des Logiciels de Gestion a signé, récemment, un protocole d’accord avec la Direction Générale des Impôts (DGI), pour le règlement définitif et irrévocable d’un montant de plus de 3,9 millions de dirhams (MDH), suite à un contrôle fiscal durant l’année 2021.

« Involys a fait l’objet d’un contrôle fiscal durant l’année 2021 portant sur l’Impôt sur les Sociétés, l’Impôt sur le Revenu et la Taxe sur la Valeur Ajoutée afférents aux exercices 2017, 2018, 2019 et 2020. Ce contrôle a été dénoué le 18 octobre 2022 par la signature d’un protocole d’accord avec la Direction Générale des Impôts pour le règlement définitif et irrévocable d’un montant de 3.932.377 dirhams », indique la société dans un communiqué publié, mardi, sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).