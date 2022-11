Irlande : Une exposition met en lumière les valeurs de tolérance et de vivre-ensemble au Maroc

Dans son allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a relevé que cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 12 décembre, est une invitation à voyager dans l’histoire du Maroc pour retracer 800 ans de présence chrétienne dans le pays, depuis le règne de la dynastie des Almohades. « Une histoire empreinte de valeurs de tolérance, de paix et de vivre ensemble », a-t-il souligné, notant que l’exposition offre un regard rétrospectif sur certains épisodes méconnus d’une histoire commune.

‘’Au moment même où nous célébrons ces valeurs à Longford, elles sont également promues au 9ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations de l’ONU, qui se tient dans la ville de Fès sous le thème ‘Vers une alliance de paix : Vivre ensemble comme une seule humanité’’’, a relevé Mahraoui. Et d’ajouter que l’ONU a choisi la capitale culturelle et spirituelle du Maroc, pour son caractère ancestral et son symbolisme spirituel du vivre ensemble et de la tolérance entre juifs, chrétiens et musulmans depuis des siècles. Cette cérémonie offre également l’occasion de célébrer la présence de la communauté marocaine à Longford, a-t-il ajouté, saluant les membres de la communauté marocaine « qui sont toujours engagés pour créer des ponts entre le Maroc et l’Irlande et promouvoir l’image du Maroc dans leur pays de résidence ».

L’ambassadeur s’est réjoui de ‘’voir autant de personnes réunies autour des valeurs de tolérance et de vivre-ensemble que le Maroc a fait siennes tout au long de son histoire et jusqu’à aujourd’hui, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».